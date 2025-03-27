Разработка липецких школьников взяла спецприз на международной выставке «Архимед»

Липецкие школьники получили спецприз и кубок XXVIII Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», который проходил с 18 по 20 марта. Награды сборная школ №12 и №64 удостоилась за придуманный ими люк для колодца, который регулируется по высоте и наклону.

Серебряные медали взяли студенты Липецкого индустриально-строительного колледжа за проект «С-образный сетчатый термопрофиль» и учащиеся липецкой школы №28 за «Устройство для привлечения внимания к объектам наружной рекламы». Бронзовых медалей удостоились проекты «Устройство защиты автомобиля от атмосферных осадков» школьников из села Красное и «Предмет посуды», выполненный учащимися школы №59 «Перспектива» Липецка.

Все проекты и модели изобретений, представленные на выставке, выполнены при участии сотрудников кафедры технологии и технического творчества ЛГПУ. По итогам выставки вуз отметили кубком Китайской ассоциации изобретателей CAI Invention & innovation за развитие изобретательской деятельности среди молодёжи, и специальной наградой Всемирной ассоциации интеллектуальной собственности на изобретения World invention intellectual property associationsоn.

«В Липецкой области растет очередное поколение инженеров, ученых, изобретателей, готовых благодаря поддержке педагогов и наставников менять мир к лучшему. Мы и дальше будем поддерживать молодые таланты, создавать условия для их развития и помогать с воплощением в жизнь самых смелых идей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.