Выставка достижений обучающихся центров «IT-куб» «Цифровое поколение — наше будущее» открылась в Минпросвещения России. В ней принимает участие воспитанник липецкого «IT-куба» Даниил Огородников со своим изобретением. Он разработал метод управления роботизированными системами на основе нейросетей и систему «Погодный фонарь» для визуализации погоды в замкнутой камере для тестирования электронных устройств. Педагогом-наставником Даниила является Александр Горяйнов. Также в здании министерства разместилась большая инсталляция с информацией о сети центров «IT-куб», достижениях воспитанников и наставников.

«В Липецкой области есть не только несколько современных IT-кубов, но и большая сеть центров IT-bit, а также огромное количество «Точек роста», где школьники также могут изучать современные компьютерные технологии. Цифровые науки сейчас очень популярны и востребованы, и мы хотим, чтобы у липецких детей были все возможности их освоить», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.