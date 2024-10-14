Три разработки инспекции Гостехнадзора Липецкой области отмечены наградами Российской агровыставки «Золотая осень». Золотые медали присуждены двум инновациям.

Первая – это «коробочное решение» эффективных практик внедрения бережливых технологий в сферу деятельности органов Гостехнадзора, представленное в виде фиджет-игрушки с qr-ссылками на наиболее успешные и полезные разработки липецких инспекторов за последние несколько лет.

Вторая – проект по обучению школьников профессиям «Тракторист» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» в рамках ранней профориентации. Интерактивная карта надзора за аттракционной техникой удостоена серебряной медали. Познакомиться со всеми представленными новациями можно было на экспозиции «Гостехнадзор России».

«Выставка «Золотая осень» позволяет регионам и коллегам из ведомств АПК познакомиться с достижениями друг друга, обменяться опытом, взять на вооружение успешные практики. Липецкий Гостехнадзор на протяжении многих лет разрабатывает и внедряет бережливые технологии, позволяющие оптимизировать работу инспекторов, сделать её более продуктивной, а предоставление госуслуг населению – быстрым и удобным. Кроме того, наши госинспекторы смотрят шире на свои обязанности и берутся за такие проекты, как профориентация школьников, что положительно влияет на кадровую стратегию региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.