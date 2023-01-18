Поправки в региональный закон «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере осуществления охоты на территории Липецкой области» рассмотрела и рекомендует принять комиссия регионального парламента.

Предлагается увеличить сроки подачи заявок на добычу копытных, медведей, пушных животных и птиц. Это можно будет сделать за 14 дней до начала сезона охоты, а не за 7 дней, как было ранее.

Также устанавливается, что один охотник вправе будет получить лишь одно разрешение на добычу тех видов животных и птиц, в отношении которых устанавливаются нормы добычи.

– К примеру, в 2023 году при охоте на кабана в Липецкой области на общедоступные охотничьи угодья установлена норма добычи – 35 особей. Ранее один охотник в теории мог получить все 35 разрешений на добычу этого вида животного. Мы предлагаем внести изменения в закон и дать возможность получать разрешения на добычу охотничьих ресурсов более справедливо, – рассказала на комиссии начальник отдела управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области Татьяна Зернова.

Члены комиссии Липецкого областного Совета депутатов единогласно поддержали законопроект. Он будет вынесен на рассмотрение природоохранного комитета, а затем на сессию.