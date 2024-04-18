Заседание общественного Совета по реализации партпроекта «Выбирай свое» состоялось в Штабе общественной поддержки Липецкой области. В нем приняли участие руководители профильных ведомств региона, общественных организаций, бизнес-сообщества.

Как отметили в центре «Мой бизнес», многие липецкие предприятия успешно переформатировали свое производство под существующие реалии и выпускают продукцию, которая по качеству ничем не уступает зарубежной. Это стало возможным благодаря Региональному центру инжиниринга и кластерного развития, входящему в Центр «Мой бизнес». Эксперты помогают предпринимателям искать каналы сбыта, продвигать продукцию, решать технологические проблемы, связанные с импортозамещением, налаживать кооперационные связи. А за счет участия в торгово-закупочных сессиях областного управления потребительского рынка и ценовой политики предприниматели увеличивают товарооборот на 25%.

Также на заседании обсудили вопрос подготовки кадров для липецких предприятий и презентовали буклет «Трудовая слава Липецкой области», в который вошли труженики региона, занесенные на Доску почета в 2023 году.

«В Липецкой области в развитии предприятий и укреплении экономики заинтересованы все – и органы власти, и предпринимательское сообщество, и сознательная общественность, которая понимает, что социально ответственный бизнес инвестирует не только в промышленность, но и улучшение территории, на которой находится, создание благоприятных условий для сотрудников. Плюс успешные предприятия пополняют бюджеты, средства которых идут на социальную сферу», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.