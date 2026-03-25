Развитие креативного бизнеса в Липецкой области обсудили в ТПП

Индивидуальные предприниматели, работающие в сфере креативного бизнеса в Липецкой области, стали участниками круглого стола по теме перспектив развития данной индустрии в регионе. Событие прошло в Липецкой торгово-промышленной палате. Основной целью встречи стало выявление актуальных проблем и поиск путей для масштабирования успешного опыта по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники обсудили существующие инструменты государственной поддержки, возможности кооперации и выхода на межрегиональный и международный уровни. Одним из острых вопросов стала проблема участия региональных производителей в крупных всероссийских выставочных мероприятиях, которые могут повысить узнаваемость липецких брендов. Участники предложили организовывать коллективные поездки за пределы региона. Для этих целей важно предусмотреть условия софинансирования — чтобы снизить финансовую нагрузку на каждого отдельного предпринимателя. Итогом круглого стола стало формирование перечня предложений от предпринимательского сообщества, которые будут направлены в профильные ведомства для дальнейшей проработки.

«Креативные индустрии в Липецкой области, как сфера предпринимательства, развиваются хорошими темпами. Им доступны различные меры поддержки, образовательные интенсивы, льготы – всё, что способствует развитию и масштабированию проектов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.