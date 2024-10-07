Липецкая область в числе первых подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. Благодаря этому в регионе внедряется стандарт развития креативных индустрий. Их влияние на экономику области оценивает специальная комиссия.

Сотрудники Центра развития креативных индустрий, открытого на базе Липецкого областного фонда поддержки МСП, совместно с экспертами составляют списки предпринимателей с творческим бизнесом. Оценку им дадут в цикле интервью. Финальным этапом станет воркшоп с творческими предпринимателями. Главная цель – прийти к совместным рекомендациям по развитию, сформулировать единый подход к созданию креативного сообщества Липецкой области.

«Творческий бизнес – это не только вклад в экономику региона, это ещё и о самовыражении, создании уникальных продуктов и услуг. Сейчас в сфере креативных индустрий области – больше 1,5 тысячи бизнесменов. Уверен, благодаря различным видам поддержки их количество будет расти с каждым годом», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.