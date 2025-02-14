Первое заседание штаба по развитию креативных индустрий в Липецкой области, созданное по распоряжению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова в январе этого года, прошло под председательством заместителя губернатора Сергея Курбатова. Задача штаба – обеспечение взаимодействия органов власти, бизнес-сообществ и профессиональных организаций.

«Нам важно понять и систематизировать региональный рынок креативных индустрий, определить секторы поддержки, понять точки роста. Для этого необходимо прийти к выработке совместных предложений и решений, направленных на развитие этой сферы экономики», – пояснил Сергей Курбатов.

Министр экономического развития региона Кирилл Дождиков представил результаты исследования. Регион входит в топ-30 по развитию креативной экономики, а основными направлениями признаны IT-сектор, архитектура, мода, народные художественные промыслы и ремесла. Численность занятых составляет 4800 человек, а доля в валовом региональном продукте выросла – 1,5%.

«Развитие креативного сектора – приоритет, обозначенный Президентом РФ Владимиром Путиным. Липецкая область активно работает в этом направлении. Регион один из первых присоединился к внедрению Стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив. А в июле прошлого года на базе областного Фонда поддержки МСП был создан Центр развития креативных индустрий для консолидации усилий и мер поддержки», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

О результатах работы и планах рассказал директор Фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов. Структура провела ряд значимых мероприятий для творческого бизнеса – воркшопы, обучения, интенсивы. Главным событием стал первый фестиваль липецких дизайнеров «Арт Подиум». В 2025 году работа продолжится. Кроме того, специалисты займутся разработкой стратегии развития креативной экономики Липецкой области до 2030 года. По итогам заседания участники договорились о дальнейшей координации действий и о подготовке предложения по развитию креативных индустрий в Липецкой области.