Развитие липецкой медицины обсудили Игорь Артамонов и руководитель «Партии пенсионеров» Эрик Праздников

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с председателем «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эриком Праздниковым. Магистральной темой обсуждения стало развитие медицины в регионе, поэтому к встрече были привлечены курирующая липецкое здравоохранение вице-губернатор Ольга Белоглазова, а также спикер Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Сегодня рабочая группа партии посетила несколько медучреждений и высоко оценила изменения, которые произошли за последние годы. Открыты кардиодиспансер, Центр диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности, Центр сердечно-сосудистой хирургии, где проводят операции федерального уровня на открытом сердце. Развивается и первичное звено. В липецких сёлах появились 19 ФАПов и 4 отделения врачей общей практики. Отремонтированы 10 учреждений здравоохранения, закуплено более 100 единиц нового оборудования. Отдельное внимание в ходе встречи стороны уделили решению кадровой проблемы. В регионе действует целая система поддержки докторов: от единовременных выплат до помощи с жильём.

«Для нас важно, чтобы и молодые специалисты, и опытные доктора видели перспективы в Липецкой области. Только в прошлом году к нам пришли 138 новых врачей. Мы продолжим работу над тем, чтобы медицина в регионе была современной и доступной для каждого жителя, независимо от возраста и места жительства», — комментирует Игорь Артамонов.

На встрече Эрик Праздников предложил рассмотреть возможность создания на базе Липецкого филиала Российского университета медицины Центра помощи детям с ментальными и физиологическими нарушениями, в том числе с аутизмом, ДЦП и другими особенностями развития. Идея предполагает методологическую и консультационную поддержку со стороны федеральных специалистов Российского университета медицины, включая возможности телемедицины. Игорь Артамонов отметил, что такое предложение требует детальной проработки с участием медицинского сообщества, профильных специалистов и родительских объединений.

Также стороны договорились о взаимодействии в общественном наблюдении за выборами в областной Совет в этом году и о совместной работе по продвижению инициатив в интересах пожилых людей и людей с инвалидностью.

«Развитие здравоохранения, поддержка старшего поколения и многодетных семей, транспортная доступность, ЖКХ — всё это имеет огромное значение для людей. И я очень рад, что мы с Игорем Георгиевичем по многим вопросам нашли взаимопонимание. Сегодня очень важно создавать надежные каналы обратной связи между обществом и властью. Именно такую задачу мы ставили, запуская наш мониторинговый проект «Индекс нормальной жизни». Через него собираем информацию о том, как люди оценивают ключевые показатели качества жизни. Всей полученной аналитикой готовы делиться с властями Липецкой области», — сказал Эрик Праздников.