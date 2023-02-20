Рабочую встречу с руководителями ряда спортивных федераций Липецкой области провел сегодня губернатор региона Игорь Артамонов. Во время беседы обсуждались вопросы привлечения к активным занятиям спортом все большего числа жителей области самого разного возраста, особенно детей и молодежи, популяризация массовой физической культуры и проекты, связанные с развитием спортивной инфраструктуры и кадрового потенциала.

Так, в частности, в ходе диалога с главой региональной Федерации гребного спорта Львом Гриценко отмечалось, что число занимающихся растет с каждым годом. Увеличивается и представительство липчан в сборной России по этому виду спорта, сейчас в главной команде страны 49 липецких спортсменов. Игорь Артамонов подчеркнул, что развитию этого вида в регионе уделяется особое внимание. Только на закупку инвентаря в 2019-2022 годах было выделено более 30 млн рублей. «Гребной спорт в Липецкой области на достаточно высоком уровне, но нужно стремиться к большему», – отметил Игорь Артамонов.

Активно развивается в регионе и самбо. В Липецкой области его любят и готовят спортсменов высокого уровня. «Недавно мы присоединились к федеральному проекту «Zа самбо», будем открывать секции в школах, планируем провести Школьную лигу самбо», – сказал руководитель областной Федерации самбо Эдуард Урюпин. Сейчас в Липецкой области работают семь отделений самбо. Количество занимающихся – почти 1700 человек. В 2023 году на развитие этого вида в Липецкой области выделено более 25 млн рублей.

Кроме того, о достижениях липецких спортсменов, масштабной пропаганде здорового образа жизни и планах проведения разнообразных турниров, в том числе всероссийского уровня, рассказали руководители региональных федераций футбола и волейбола, стрелкового спорта и плавания, шахмат и тхэквондо. Увеличивается число занимающихся всестилевым каратэ, киокусенкай, каратэ, функциональным многоборьем, все больше становится участников соревнований. Кроме того, за два предыдущих года в Липецкой области воспитали трех призеров первенства России по велосипедному спорту, ставших кандидатами в сборную страны.

Правительство региона постоянно поддерживает областной спорт. По инициативе Игоря Артамонова проводятся десятки массовых спортивных турниров, в том числе фестиваль единоборств «Кубок губернатора Липецкой области». «Это отличная возможность для всех участников продемонстрировать свои способности, научиться чему-то новому, найти новых друзей и получить незабываемые впечатления. Поддержка массовых спортивных турниров будет продолжена. Надеемся, что желающих принять в них участие будет еще больше», – добавил Игорь Артамонов.