Липецкую область в рамках перекрестного Года гуманитарного сотрудничества России и Египта посетил генеральный директор Российской государственной библиотеки имени В.И. Ленина Вадим Дуда. В Липецкой областной универсальной научной библиотеке состоялось пленарное заседание на тему развития модельных библиотек в регионе.

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, участники обсудили перспективы, проблемы и достижения современных библиотек, опыт работы созданных в Липецке и районах области модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Говорили также о важности сохранения книжных фондов и возможностях реставрации книг, о дальнейшем существовании библиотек в век цифровизации. «Возвращается мода на ум и интеллект, – отметил Вадим Дуда. – Наша библиотечная сеть – это 10% всех библиотек мира. Это культурное достояние нашей страны, которое надо сохранить. Основная миссия модельных библиотек – изменить отношение к ним современного человека. Когда такие библиотеки появляются в регионе, дальше их становится все больше и больше.

По мнению гостя, государству необходимо запустить национальный проект по созданию центров реставрации и консервации печатных изданий в регионах. Вадим Дуда познакомился со структурой областной научной библиотеки, внутренней работой отделов, побывал в отделе основного книгохранения. В ходе экскурсии генеральному директору РГБ рассказали об электронных ресурсах научной библиотеки, продемонстрировали уникальные издания из редкого фонда, познакомили с достижениями краеведческой работы, которую Вадим Дуда назвал одним из самых важных направлений деятельности областных библиотек.

Круглый стол в Ельце был посвящен литературным взаимосвязям творчества двух нобелевских лауреатов – Ивана Бунина и Нагиба Махфуза. Вадим Дуда был в составе российской делегации во главе с заместителем министра культуры РФ Ольгой Яриловой, которая в июне этого года в Каире торжественно открыла перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, объявленного в 2018 году президентами двух стран Владимиром Путиным и Абдель Фаттахом Ас-Сиси.

Ольга Ярилова предложила провести российско-египетский библиотечный диалог, в ходе которого планируется перевести 50 книг с каждой стороны в электронном виде для включения в собрание Национальной электронной библиотеки, рассказала начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина. «В Египте сейчас открыта выставка Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля «Иван Бунин. Вехи судьбы». Тема Бунина, которого ельчане считают своим земляком, не случайно звучит в рамках Года сотрудничества России и Египта. Иван Алексеевич много путешествовал и в начале ХХ века посетил Каир и Александрию, которые стали для него источником вдохновения», – отметила Кристина Наролина.

Нацпроект «Культура» вывел библиотечное дело в Липецкой области на новый уровень. В Липецке работают две модельные библиотеки, в ближайшее время в рамках национального проекта будет открыта модельная библиотека в селе Петровское Добринского района. Всего в 2021 году на развитие культурной отрасли региона в рамках нацпроекта «Культура» предусмотрено свыше 226 млн рублей. Из них более 156 млн рублей поступят из федерального бюджета. «Литература, искусство, творчество, культурное наследие – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения,–подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Роль культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи».