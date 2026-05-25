Развитие округа: стратегия действий

На базе лицея №1 п. Добринка прошла очередная стратегическая сессия по блоку «Комфортная жизнь». В ней приняли участие представители территориальных отделов Добринского округа, отделов образования, культуры, социальной защиты, МФЦ, «Липецкого долголетия».

В работе стратсессии также участвовали заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских.

В ходе стратегической сессии её участники прошли регистрацию на мероприятие, заполнили онлайн-анкеты, после чего они были поделены на команды. Спикеры стратегической сессии Наталья Кретова и Светлана Курбанова предложили каждой команде выбрать своего лидера, который рассказал о себе: в какой сфере работает и почему она важна для общества.

Из небольшой презентации приглашённые узнали о том, какие изменения произошли в Липецкой области в 2025 году. Так, в частности, за прошлый год было отремонтировано 438 километров дорог, благоустроено 65 общественных пространств. За последние годы в регионе было построено 18 новых школ и 22 детских сада.

В свою очередь Олег Малыхин поделился с аудиторией основными направлениями развития Добринского округа. Он отметил, что в экономике муниципалитета за последние 5 лет наблюдается устойчивая положительная динамика. За это время были запущены 2 важных объекта. Это «Липецкие зори» и ООО «Бетагран-Липецк», что позволило создать новые рабочие места с достойной заработной платой. Возрос объём частных инвестиций. Наиболее значимые из них у Добринского сахарного завода, ООО «Отрада Фармз», тех же «Липецких зорь» и «Бетаграна».

За последние пять лет построен спортивно-культурный комплекс на базе Добринского лицея, реконструирован стадион «Колос», возведено 38 домов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и 17 домов — по муниципальной программе. Возведён 4-этажный дом в Добринке на 48 квартир для детей-сирот. Также Олег Николаевич рассказал о капитальном ремонте школ и учреждений дополнительного образования, создании современных общественных пространств и транспортной инфраструктуры.

Коснулся он и модернизации первичного звена здравоохранения, пополнения автопарка центральной районной больницы, сферы культуры и досуга. Среди основных планов на текущий год он назвал благоустройство парков в Добринке, сёлах Пушкино и Дурово, капитальный ремонт гимназии села Ольговка, строительство 13 новых домов в деревне Благодать Богородицкого теротдела и модернизацию более 10 автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием.

Депутат облсовета Геннадий Крутских рассказал о штабе общественной поддержки и формировании «Народной программы», в которой были определены 4 ключевых вектора: «Забота» (улучшение качества жизни людей, повышение доступности медицинской помощи); «Образование» (развитие системы образования и поддержка одарённых детей); «Возможности» (развитие системы занятости населения, поддержка молодёжи и волонтёрских движений); «Комфортная жизнь» (благоустройство территорий, развитие инфраструктуры и дорожного хозяйства).

Спикеры рассказали, что подобные стратегические сессии проходят сейчас по всей Липецкой области, где все жители формируют свои предложения в «Народную программу», и предложили командам поговорить именно о блоке «Комфортная жизнь».

Среди заданий для команд было выдвижение ими трёх конкретных инициатив для «Народной программы» по данному блоку. Ответы капитаны команд писали на фличартах и обосновывали их для собравшейся аудитории. Были и другие задания для команд, которые необходимо было выполнить. И, как заверили спикеры, все поступившие инициативы будут приняты в общую региональную программу для реализации.

Итоги работы стратегической встречи подвёл Олег Малыхин: «Повторюсь ещё раз, подобные стратегические сессии помогают детально в команде разобрать острые проблемы, коллегиально найти методы их решения, а потом реализовать на практике».