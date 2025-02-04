В Елецком районе прошел XI инвестиционный форум. Представители власти и бизнеса подвели итоги деятельности за 2024 год и поделились планами на 2025. Как рассказал глава администрации муниципалитета Олег Семенихин, в прошлом году объем инвестиций превысил 7,5 млрд рублей. За последние 10 лет в бюджете района наблюдается рост собственных доходов: с 227 млн рублей в 2015 году до 933 млн рублей в 2024-м.

Одним из лидеров по привлечению инвестиций в местный бюджет остается особая экономическая зона «Липецк», промышленная площадка которой расположена на территории муниципалитета. Резиденты Елецкого участка являются не только инвесторами, но и создают рабочие места. Сегодня здесь действует семь предприятий, на которых трудится более 600 человек. Шесть резидентов готовят свои объекты к открытию либо планируют приступить к строительству в ближайший период.

«В 2023 году нашими резидентами выплачены налоги во все виды бюджетов в сумме порядка 36 млн руб. По итогам 2024 мы ожидаем около 1 млрд рублей, из них около 170 млн рублей будет перечислено в региональный бюджет. Динамика положительная. Елецкая площадка уже начинает возвращать вложенные в нее средства. Инвесторы доверяют Липецкой области и, в частности, Елецкой земле», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

Группа компаний «Агротек» завершила строительство и запустила селекционно-семеноводческий комплекс на территории Елецкой особой экономической зоны. В проект инвестировано 2 млрд рублей, что является важной вехой в развитии отечественного семеноводства. Комплекс, оснащенный передовым оборудованием, позволит производить до 30 тыс. тонн семян в год, включая сою, горох, кукурузу и подсолнечник.

Запуск производства станет стимулом для развития сырьевой базы местных хозяйств, обеспечивая их качественным посевным материалом и позволит фермерам увеличить рентабельность с каждого гектара. Официальное открытие комплекса состоится в этом году, 50 сотрудников уже трудоустроено, 46 из них – жители Елецкого района, что подчеркивает социальную значимость проекта для региона.

Создание такого крупного селекционно-семеноводческого центра в Липецкой области демонстрирует приверженность группы копаний «Агротек» инновациям и развитию аграрного сектора России, подтверждая, что инвестиции в сельское хозяйство способствуют экономическому росту и благополучию общества.

Компания «Рунит» стала резидентом ОЭЗ «Липецк» в 2024 году и намерена построить на Елецкой площадке завод по производству сухих смесей для строительства, ремонта и реставрации. География присутствия «Рунит» насчитывает 172 города России. Команда состоит из высококлассных архитекторов, инженеров, технологов, реставраторов, строителей. Проект в Липецкой области включает в себя несколько этапов: 2 линии производства строительных смесей, терминал хранения готовой продукции, линию приготовления жидких и пастообразных материалов с лабораторией и учебным центром, линию выпуска бетонных изделий.

«Перед тем, как стать резидентом ОЭЗ «Липецк», мы объехали многие площадки экономических зон.Остановились на Елецком районе по нескольким причинам. В том числе, потому что здесь есть сырье, необходимое для нашей работы. Важно, чтобы сырьевая база располагалась близко к производству. Ключевой потенциал развития компании — расширение сферы деятельности в области гражданского и специального строительства. Именно в этом направлении мы и двигаемся», — объяснил руководитель проекта строительства завода Дмитрий Сизов.

Одной из ключевых тем форума стало обсуждение наличия трудовых ресурсов на предприятиях Елецкого района. Каждый инвестор сегодня старается максимально эффективно решать для себя кадровую проблему. Для этого компании активно взаимодействуют с колледжами муниципалитета и Елецким государственным университетом. Резиденты ОЭЗ, к примеру, проводят для студентов экскурсии, привлекают их на производственную практику, сотрудничают с молодыми людьми на стадии обучения, поддерживают их стипендиями и поощрениями, помогают учебным заведениям в приобретении оборудования для специализированных классов, аудиторий и мастерских.

«Елецкая площадка ОЭЗ «Липецк» является перспективным и привлекательным местом для ведения бизнеса, причем здесь достаточно ресурсов и довольно хорошая инфраструктура для создания крупных предприятий. Правительство региона готово оказывать содействие новым резидентам особой экономической зоны, рассматривать варианты совместных проектов, которые будут благотворно сказываться на социально-экономическом положении Липецкой области», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.