Темой встречи заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области Геннадия Банита с директором АНО «ЦПЭ Липецкой области», президентом Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолием Гольцовым в центре «Мой бизнес» стало сотрудничество между УФСИН и Липецкой ТПП, направленное на развитие предпринимательской деятельности и поддержку производства на территории исправительных учреждений региона.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Липецкой области с местными производственными предприятиями. Особое внимание было уделено уже действующим производствам на территории исправительных учреждений, которые включают в себя лёгкую промышленность, металло- и деревообработку, производство строительных материалов и другие отрасли. Рассматривались возможности расширения спектра производимой продукции и увеличения объёмов выпуска. Представители УФСИН России по Липецкой области отметили, что готовы оказывать поддержку производственным предприятиям в виде предоставления производственных площадей, оборудования и рабочей силы.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и реализации совместных проектов, направленных на развитие производственного сектора в исправительных учреждениях Липецкой области. В частности, планируется проведение совместных семинаров, тренингов и других мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников исправительных учреждений и развитие их предпринимательских навыков.

Участники встречи выразили уверенность в том, что сотрудничество между УФСИН России по Липецкой области, центром «Мой бизнес» и Липецкой ТПП будет способствовать не только развитию производственного сектора в регионе, но и улучшению условий содержания осуждённых, их социальной адаптации и социализации после освобождения.