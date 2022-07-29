Аграрии Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Саратовской областей, представители перерабатывающих предприятий, отечественного дистрибьютора семян, средств защиты растений и удобрений «Агролига России» и федеральных и областных госструктур собрались на этой неделе на базе ООО «Приволье-1» в Липецком районе. Главной темой семинара стало выращивание сортов твердой пшеницы – дурум – в Центральной России.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, на липецких полях и в Центральной России твердая пшеница – редкий гость, хотя очень востребована, потому что 60% переработчиков сосредоточенно именно в Центральном районе европейской части страны. Поэтому даже несмотря на меньшую по сравнению с сортами мягкой пшеницы урожайность и сложности при выращивании, аграриям стоит задуматься об увеличении площадей под ней, поскольку не только в России, но и на мировом рынке наблюдается дефицит твердой пшеницы, причем любого качества.

Представители Группы компаний «Агролига России» рассказали о специфике выращивания сортов этой пшеницы. Эта компания принимает активное участие в научно-исследовательских разработках в области селекции и передовых агротехнологий. Выбор сортов, севооборот, особенности агротехники при возделывании сортов твердой пшеницы в условиях Центрального Черноземья и Поволжья, – каждая деталь важна при выращивании сортов твердой пшеницы. Также выступающие затронули тему создания производственно-сбытовой цепи как основы для стабильного товарного производства современных сортов твердой пшеницы, говорили о параметрах зерна, необходимых для производства качественных макаронных изделий, важности понимания общих задач, которые стоят как перед их производителями, так и перед поставщиками сырья.

Липецкое «Приволье-1» в этом году вернулось к выращиванию твердой пшеницы. Семена супер элиты разместились на площади 104 гектара. Участники семинара в поле смогли познакомиться и лично оценить три сорта яровой твердой пшеницы: Таганрог, Никола и Бурбон, авторами которых являются известные российские и итальянские селекционеры. В 2019 и 2021 годах эти сорта успешно прошли государственные испытания. Они сочетают в себе устойчивость к климатическим условиям России с генетически закрепленным качеством зерна – сильной клейковиной, пригодной для производства семолины (манной крупы из твердых сортов пшеницы) высокого качества.

«Аграрии Липецкой области не первый год демонстрируют достойные результаты, — отметил губернатор региона Игорь Артамонов. — Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики. Уверен, что в дальнейшем липецкие земледельцы покажут еще более высокие достижения».