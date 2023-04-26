Развитие сотрудничества Липецкой области с Чеченской Республикой обсудили в центре «Мой бизнес». Президент ТПП Чеченской Республики Юсуп Чуликов посетил центр «Мой бизнес» в рамках делового визита.

Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов рассказал Юсупу Чуликову о деятельности центра, Липецкой ТПП и существующих в регионе мерах господдержки. Руководители структурных подразделений Центра презентовали экспортный и инвестиционный потенциал региона и рассказали о проекте «Мой бизнес» — важнейшем примере государственно-частного партнерства. Проект направлен на оказание мер государственной поддержки субъектам МСП, в частности по выводу товаров и услуг на зарубежные рынки и реализуется правительством Липецкой области совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой.

Стороны обсудили вопросы активизации взаимодействия в области поддержки бизнеса в регионах, возможности реализации совместных проектов, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Этот рабочий визит стал ярким примером того, как важно развивать деловые связи между регионами и укреплять экономические отношения. Совместная работа Липецкой области и Чеченской Республики открывает новые возможности для развития бизнеса и укрепления экономической стабильности в регионах. «При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России.