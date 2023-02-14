Развитие сотрудничества Липецкой области с Республикой Тыва обсуждалось в центре «Мой бизнес», который посетил председатель Совета ТПП республики Аяс Монге. Руководители структурных подразделений центра презентовали экспортный и инвестиционный потенциал региона и рассказали о проекте «Мой бизнес» – важнейшем примере государственно-частного партнерства, сообщили в центре.

Проект направлен на оказание мер государственной поддержки субъектам МСП, в частности, по выводу товаров и услуг на зарубежные рынки, и реализуется правительством региона совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой. Кроме того, в рамках рабочей поездки Аяс Монге встретился со студентами липецких учебных заведений, которые приходят на экскурсии в центр «Мой бизнес».

«Тем и предложений для взаимодействия много, наша страна находится сегодня в поиске новых эффективных решений для развития. Поворот российской экономики на восток открывает новые перспективы. Уверен, что сегодняшняя встреча станет основой для взаимовыгодного сотрудничества», – отметил директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Представители Липецкой области и Республики Тыва обсудили планы по наращиванию объемов товарооборота, реализации совместных проектов, а также возможность развития двусторонних связей в сфере туризма. Регион постоянно расширяет список деловых партнеров, готовых инвестировать на территории Липецкой области. «При взаимной заинтересованности и конструктивном сотрудничестве мы сможем добиться серьезного роста в этой сфере», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.