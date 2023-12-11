Стратегическая сессия, темой которой стало развитие социального предпринимательства в России, состоялась в центре «Мой бизнес» Липецкой области. В ее работе приняли участие представители структур поддержки социального предпринимательства из 16 регионов страны. Они приехали в Липецкую область, чтобы обменяться опытом лучших практик и установить долговременные профессиональные связи.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

Бизнес-тур «Люди для людей. Липецкая область» стал возможен благодаря проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники обсуждали роль и вклад социального предпринимательства в экономику и общественную сферу страны, разработали матрицу создания в регионах рабочих групп для решения насущных проблем социальных предпринимателей, сообщили организаторы.