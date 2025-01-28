Встреча инициативных социальных предпринимателей с представителями министерства экономического развития региона, Центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма, Липецкого областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства прошла в центре «Мой бизнес» Липецкой области.

Социальным предпринимателям рассказали об основных механизмах поддержки их бизнеса и планируемых мероприятиях в 2025 году. Для социального бизнеса в регионе доступны льготные займы областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства под 1% и действует минимальная ставка упрощенной системы налогообложения, то есть можно платить либо 5% от разницы доходы – расходы, либо 1% от дохода. В прошлом году была создана рабочая группа по соцпредпринимательству при Координационном Совете по МСП.

Особое внимание представители социального предпринимательства уделили подготовке мероприятий в честь Международного Дня социального бизнеса, который отмечается 28 июня. Было решено не ограничиваться одной праздничной датой, а посвятить социальным мероприятиям весь июнь 2025 года. Участники встречи предложили провести на базе своих соцпредприятий различные активности для детей и взрослых – День открытых дверей в мини-зоопарке в Парке Победы, экскурсию на производство в швейных цех, выставку-ярмарку изделий художественных промыслов, различные мастер-классы, концерты творческих студий.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Социальное предпринимательство не только решает актуальные задачи, но и формирует более ответственное общество. Радует, что в Липецкой области это направление активно развивается. Если в 2020 году в региональном реестре социальных предприятий числилось 32 социальных предпринимателя, то сейчас их 102», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.