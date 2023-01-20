Социальных предпринимателей в регионе за последние два года увеличилось вдвое, и сейчас в Липецкой области работают 65 таких компаний. В центре «Мой бизнес» состоялась встреча членов рабочей группы по развитию социального предпринимательства при Координационном совете по развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщили организаторы, до участников доведена информация о планах центра «Мой бизнес» по развитию социальных предприятий в 2023 году. Сохранится возможность получения гранта в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, сохранятся пониженные ставки налогообложения — 1% для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы и 5% для налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, запланирована акселерационная программа, состоится региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года», будут организованы празднование Дня социального предпринимателя, выставки продукции социальных компаний, а также встреча представителей всех центров инноваций социальной сферы из регионов России.

Кроме того, участники рабочей группы обсудили возможные источники дополнительного финансирования, способы информирования населения о предоставляемых услугах и инструменты развития профессионализма сотрудников компаний. Социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей, неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «И главное для них не просто получать прибыль, а помочь людям, суметь взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги людям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей, оказать услуги по дополнительному обучению и многое другое», – подчеркивает Игорь Артамонов.