Фермеры Добровского округа получают господдержку и успешно развивают мясное животноводство. Одна из них – Татьяна Бизина, которая в 2020 году создала свое КФХ и стала получателем гранта «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Средства помогли приобрести навесное оборудование на трактор, косилку, грабли-ворошилки, а также 39 голов КРС. Использование собственной техники позволило хозяйству самостоятельно заготавливать корма. Еще Татьяна ежегодно получает субсидии на приобретение и содержание маточного поголовья КРС. Мясо от КФХ Бизиной реализуется в розницу: заказы принимаются через социальные сети и доставляются покупателю «из рук в руки». Спрос на качественное мясо остается на высоком уровне.

В этом году Татьяна Бизина создала сельхозкооператив «Родина» и возглавила его. В состав кооператива входят десять ЛПХ и КФХ. Один из них, фермер Сергей Акельев, также занимается разведением КРС мясного направления. В 2022 году он зарегистрировал свое КФХ и стал грантополучателем «Агростартап». На средства господдержки фермер купил трактор, дискатор, культиватор, новый погрузчик и бычков на откорм. Сельхозкооператив «Родина» в этом году также получил грант, благодаря которому у членов кооператива появятся колесный погрузчик с ковшом, пневматическая зернодробилка и будет произведен монтаж модульного здания для хранения зерна. Впереди у всех членов кооператива большие планы: совместными усилиями создать производство полного цикла, включающее цех по переработке мяса.

«Кооперация позволяет фермерам решать вопросы сообща с взаимной выгодой. Замечательно, что жители Липецкой области осваивают все предоставляемые им возможности получения господдержки на развитие сельского хозяйства и получают средства, как в индивидуальном порядке, так и на кооперативы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.