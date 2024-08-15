Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба с участием представителей всех силовых ведомств. Был рассмотрен вопрос о проведении больших праздников в регионе.

По итогам заседания было принято решение о сохранении запрета на проведение массовых развлекательных мероприятий. Напомним, данное ограничение было введено в регионе 9 августа, когда Липецкая область подверглась массовой атаке БПЛА.

«Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области», – сообщил Игорь Артамонов по итогам заседания.

Ограничения коснутся и культурно-просветительских, спортивных или направленных на пропаганду семейных ценностей мероприятий без ярко выраженной развлекательной части, например концертов. Такие события в регионе состоятся, но с усиленными мерами безопасности и с обязательным окончанием до 20:00.

«Кроме фестивалей и праздников, в Липецкой области всегда проводилось большое количество мероприятий, направленных в первую очередь на объединение людей, семей, пропаганду спорта, открытие чего-то нового. И, как я уже говорил после атаки 9 августа, – «Мы вместе, а враг будет разбит». И ставить на паузу всю жизнь в регионе нельзя. Нужно её скорректировать в соответствии с сегодняшними событиями», – отметил губернатор.