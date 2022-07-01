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Арбитражный суд вынес определение о прекращении производства по заявлению акционерного общества «Липецкая городская энергосбытовая компания» к областному государственному унитарному предприятию «Липецкая областная коммунальная компания» о признании несостоятельным (банкротом).

Напомним, в ноябре 2017 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось ООО «Жилищный сервис» (процессуальным правопреемником которого в дальнейшем стало АО «ЛГЭК») с заявлением о признании ОГУП «ЛОКК» несостоятельным (банкротом).

Определением от 04.06.2020г. заявление АО ЛГЭК о признании ОГУП «ЛОКК» несостоятельным (банкротом) признано судом обоснованным, в отношении должника введена процедура банкротства – наблюдение.

Определением от 09.04.2021г. в отношении должника введена процедура банкротства — внешнее управление сроком на восемнадцать месяцев, внешним управляющим утвержден арбитражный управляющий Строганов С.А., являющийся членом саморегулируемой организации – ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В июне 2022 года от внешнего управляющего Строганова С.А. поступило ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с досрочным завершением расчетов с кредиторами и полным погашением требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Рассмотрев указанное ходатайство, суд вынес определение о прекращении производства по делу в связи с восстановлением платежеспособности ОГУП «ЛОКК».