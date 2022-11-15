Областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АРКС 7» о взыскании 42 млн. рублей задолженности за выполненные работы по договору субподряда на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения Липецкой области, а так же расходов по оплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей.

Между ООО «АРКС 7» и ОГУП «Липецкдоравтоцентр» заключен договор субподряда на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения Липецкой области на сумму 226,5 млн. рублей. Однако, как указано в исковом заявлении, генподрядчиком ООО «АРКС 7» не исполнены в полной мере обязательства по оплате выполненных ОГУП «Липецкдоравтоцентр» работ. Согласно представленным документам, по состоянию на октябрь 2022 года задолженность составляет 42 млн. рублей.

В адрес ООО «АРКС 7» направлены претензии с требованием оплатить сумму задолженности, однако ответа на них не поступило, в связи с чем истец обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области принял исковое заявление к производству. Предварительное судебное заседание по делу состоится 13 декабря 2022 года.