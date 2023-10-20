Сотрудники «Соснового бора» – филиала Реабилитационного центра Липецкой области – начали обучение в «Школе реабилитологов». Так называется программа повышения квалификации в сфере психологической реабилитации лиц, переживших травматический опыт.

«Программа рассчитана на руководителей. Она поможет глубже разобраться в вопросе психологической реабилитации, быстрее адаптироваться к переменам, быстрее проводить нужные преобразования и повысить эффективность межведомственного взаимодействия при реабилитации пострадавших», – сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Участники программы погрузятся в передовые практики проектного и процессного управления, современные технологии психологической реабилитации, разовьют навыки подготовки и защиты управленческих проектов. Программа состоит из трех модулей, последний пройдет в декабре. Обучение включает лекции, тренинги, мастер-классы, волонтерские акции. На практических занятиях акцент делается на поддержку и сопровождение ветеранов специальной военной операции.

«Своевременная и эффективная помощь участникам СВО, необходима для их максимально комфортного возвращения в мирную жизнь. На курсах повышения квалификации наши сотрудники получат знания и навыки по управленческому и содержательному развитию проектов, действующих в сфере психологической реабилитации. Это поможет им в организации соответствующей помощи в центре «Сосновый бор», – отметила начальник регионального управления социальной политики Татьяна Андреева.