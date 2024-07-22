В Липецке после ремонта открылся «Мой реабилитационный центр» – современное учреждение для реабилитации и абилитации взрослых и детей с инвалидностью. Курс реабилитации тут составляет три недели. Ежедневно по будням ведутся занятия по социально-психологической по нескольким направлениям. Специалисты восстанавливают утраченные физические возможности, работают с эмоциями.

Помимо кабинетов логопеда, специалиста по реабилитации, зала адаптивной физической культуры с раздевалками, кабинета психолога, сенсорной комнаты и актового зала, после реконструкции здесь появились тренировочная комната по сопровождаемому проживанию и кабинет массажа.

Для посетителей центра организована доступная среда. У входа расположены кнопки вызова. Для слабовидящих людей установлены таблички с надписями шрифтом Брайля. В здании оборудован санузел для маломобильных граждан. Также в обновленном здании располагается офис специализированной социальной службы «Домашний микрореабилитационный центр». Ее услуги получают дети-инвалиды, проживающие в семьях и не имеющие возможности посещать выезжать на реабилитацию в связи со сложным диагнозом и высокой степенью ограничения мобильности. Штатная численность сотрудников составляет 17 человек. Работы по реконструкции центра реабилитации были профинансированы из средств областного бюджета.

В июне 2024 «Мой реабилитационный центр» запустил проект «Счастливый день для особенных детей» в рамках «Домашнего микрореабилитационного центра». Сказочные герои приходят в гости к детям с инвалидностью, чтобы поздравить их с днем рождения и вручить подарок.

Центр находится по адресу г. Липецк, ул.Папина 31в. Записаться на реабилитацию можно по номеру +7(4742)557100, доб. 704.

«Самое ценное здесь, конечно, атмосфера. Видно, что и дети довольны, и родителям нравится. Уже сейчас понятно, что востребованность таких центров очень высока. Будем искать возможности, чтобы подобные центры появлялись в разных районах города и области», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.