Межрегиональный форум «Реалии и стратегии кибербезопасности» прошёл в Липецкой области. Участники форума обсуждали тактики и стратегии для построения надёжных систем защиты информации. Первый день форума начался с «государственного» трека для руководителей органов власти, специалистов в сфере информационной безопасности, экспертов по цифровому и финансовому просвещению. Его представил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Он обратил внимание на важность не только защиты ИТ-систем, но и цифрового развития в целом. В Липецкой области интернет уже есть во всех населенных пунктах численностью 250 и более человек, что позволяет работать дистанционно, получать новые знания и общаться без перебоев. Жизнь людей облегчают Единая диспетчерская служба, куда можно бесплатно обратиться по разным вопросам, и голосовые помощники, например, «Ника», которая записывает на приём к врачу и собирает обратную связь по каждому визиту. Сергей Курбатов наградил благодарственными письмами 18 лучших специалистов по информационной безопасности.

Эксперты из Липецкой, Белгородской областей, Москвы и других регионов рассказали, что атаки на корпоративные сети, утечки данных, взломы и остановка работы ИT-инфраструктуры — это лишь некоторые проблемы кибербезопасности. Эффективная стратегия требует новых решений, таких, как использование искусственного интеллекта и переобучение специалистов.

Второй трек прошел в Центре молодежной карьеры. Специалисты ИТ-компаний и образовательных организаций рассказали о требованиях к подготовке кадров по направлению «Информационная безопасность» и дали рекомендации по выстраиванию индивидуальных карьерных траекторий. Программа ещё одного дня межрегионального форума была рассчитана на представителей бизнеса. Спикеры рассмотрели случаи мошенничества в киберпространстве, рассказали, что означает информационная безопасность на предприятии, как в этом помогают биометрия и цифровые системы.

Организаторы мероприятия —компании «Positive Technologies», «ИнфоТеКС», «Региональные Системы Комплексной Безопасности», управление цифрового развития Липецкой области.