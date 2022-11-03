Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» реализуется в Липецкой области. Семья, в которой родился первый ребенок, может обратиться с заявлением в МФЦ по месту жительства или подать заявление через портал госуслуг. Размер пособия в 2022 году составляет 11719 рублей. Выплаты предоставляются ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Так, одна из семей Липецкой области обратилась в Центр социальной защиты населения по Усманскому району за получением социальной выплаты на первенца. Максим и Ирина Поповы – студенты. Вместе поступили в Воронеж: Ирина – на экономиста, Максим – на программиста. Через год студенты стали родителями. Рождение дочери не помешало молодой маме продолжить учебу. «Нам помогли родственники и дистанционный формат обучения. А деньгами поддержало государство. Получаю ежемесячную выплату, которая позволяет покупать все необходимое для дочки», – рассказала молодая мама.

За девять месяцев этого года в Липецкой области выплаты в связи с рождением первого ребенка получили 8550 семей, сообщили в управлении социальной политики региона. Это стало возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Демография». С начала 2022-го выплачено более 657 млн рублей. «Поддержкой семьи, материнства и детства, улучшением качества жизни людей во взаимодействии с гражданским обществом занимается власть всех уровней. От этого зависит наше будущее», – неоднократно подчеркивал глубернатор региона Игорь Артамонов.