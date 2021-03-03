Приём заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель» идет в Липецкой области. В 2021 году в соответствии с региональной квотой открыты три вакансии. Учитель начальных классов требуется в школу села Кореневщино Добровского района. В школе имени Героя Советского Союза И.А. Солдатова села Нижнее Большое Воловского района ищут учителя химии и биологии. Такая же вакансия открыта в школе села Большое Попово Лебедянского района.

Участники программы – учителя, заключившие трудовой договор с образовательной организацией, расположенной в сельских населённых пунктах и городах с населением до 50 тысяч Эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц. В 2021 году для участников программы «Земский учитель» из бюджета Липецкой области дополнительно выделено три миллиона рублей. Заявления и документы претендентов для участия в конкурсном отборе принимаются до 15 апреля включительно.

Обязательные условия на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации. Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

В 2020 году по программе «Земский учитель» в Добровский муниципальный район привлекли педагога из Казахстана. Александр Кошевец преподает английский язык в школе села Преображеновка.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона постоянно модернизируют образовательный процесс. Наша задача – поддержать учителей и сделать образование эффективным для всех детей», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.

С перечнем вакансий в общеобразовательных организациях региона и условиями для претендента на участие в программе «Земский учитель» можно ознакомиться на сайте управления образования и науки Липецкой области на сайте управления образования и науки Липецкой области.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в сёла и малые города. Цель программы «Земский учитель» – обеспечение повышения качества общего образования, совершенствование методов обучения и воспитания путём внедрения новых образовательных технологий, обеспечивающих повышение мотивации детей к обучению и вовлечённости в образовательный процесс.