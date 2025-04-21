Реализацию Всероссийского проекта «Выбирай своё» обсудили в центре «Мой бизнес» Липецка

Реализацию Всероссийского проекта «Выбирай своё» обсудили в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Проект по импортозамещению и индустриализации, инициированный партией «Единая Россия», призван обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места. Координатор партпроекта «Выбирай своё» в Липецкой области, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов обсудил с рабочей группой вопросы социально-трудовой и экономической сферы региона. В частности, речь шла о реализации Всероссийского партийного движения «Человек труда».

Отмечено, что в регионе ведется активная работа по возрождению досок почёта и музеев трудовой славы, которую необходимо продолжать в сотрудничестве с профсоюзными организациями, представителями трудовых династией, победителями профессиональных конкурсов, лучшими в профессии и достойными звания «Человек труда». Рабочая группа обсудила подготовку к открытию обновленной областной «Доски почёта», рассмотрела предложения по формированию уважительного отношения к героическому прошлому и настоящему нашей страны в рамках плана мероприятий «Десятилетие Человека Труда».

«Добросовестные труженики должны становиться примером для других жителей региона и в особенности для подрастающего поколения. Это способствует повышению престижа профессий в различных сферах, укреплению связи между профессиями и обществом, а также вдохновит людей на достижения и развитие», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Также предложено провести заседания общественного совета в каждом муниципалитете региона с участием профсоюзов, трудовых коллективов, студентов, общественности и определить мероприятия в рамках Года «Всё для Победы». Руководителям предприятий, присоединившимся к партийному проекту, рекомендовано организовать оформление памятных уголков «Рабочее место героя».

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.