Реальная помощь от государства

После еженедельного оперативного совещания глава Добринского округа Александр Пасынков пригласил в свой рабочий кабинет семью Тамилиных, чтобы сообщить им приятную новость.

Александр Анатольевич и Дина Дмитриевна стали обладателями свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилья или его строительство.

А это значит, что совсем скоро благодаря государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» эта семья улучшит свои жилищные условия.

К сожалению, глава семейства не смог присутствовать на столь важном для них мероприятии. Александр, участник специальной военной операции, был в отпуске, но несколько дней назад снова уехал за «ленточку». Поэтому заветное свидетельство получила Дина Тамилина.

Дина — наша землячка из п. Кооператор. После окончания школы отучилась в Липецке на парикмахера в колледже сервиса и дизайна. С будущим супругом Александром она познакомилась во время посещения секции по … карате! Сам он родом из Добровского района. В 2017 году они поженились. Сыну Кириллу скоро будет 8 лет. Молодая семья приобрела в ипотеку трёхкомнатную квартиру. После оформления документов для участия в программе стояли в очереди на получение социальной выплаты. И вот заветная мечта Тамилиных сбылась. Благодаря господдержке они смогут закрыть оставшуюся сумму по ипотеке.

— Я от чистого сердца очень рад, — сказал Александр Николаевич, передавая Дине Дмитриевне долгожданный документ, — что вы благодаря такой солидной помощи от государства улучшите свои жилищные условия. Ведь что самое главное для молодой семьи? Конечно же, свое собственное просторное и уютное жильё. Теперь места хватит вам всем. И надеюсь, что в вашей семье будет ещё пополнение, благо теперь жилплощадь это позволяет сделать. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, пусть в вашем уютном семейном гнёздышке царят любовь и не смолкает детский смех!

Дина Дмитриевна поблагодарила руководителя муниципалитета за тёплые слова и пожелания, отметив, что такая помощь от государства очень важна для молодой семьи.