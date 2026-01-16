Реанимобиль для самых маленьких передали Липецкому областному перинатальному центру

Автомобиль скорой медпомощи класса «С» купили для Липецкого областного перинатального центра на средства регионального бюджета.

«Уже несколько лет младенческая смертность в нашем регионе — одна из самых низких в стране. Всё — благодаря нашим докторам. Они, без сомнения, герои — выхаживают малышей, которые родились совсем крошечными — меньше 500 граммов. Чтобы шанс был у каждого ребёнка, который появился на свет раньше срока, мы передали нашему перинатальному центру новый детский реанимобиль», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Над наполнением реанимобиля инженеры работали с сотрудничестве с докторами: вместе решали, как разместить всё необходимое оборудование и специальную мебель. В машине есть мини-лаборатория, аппараты УЗИ, «детская» ИВЛ, а также транспортный аппарат для терапевтической гипотермии, который поможет спасти новорождённых с тяжёлой гипоксией. Генератор оксида азота — отечественная разработка, которая позволяет избежать последствий серьезных нарушений в работе сердца. Кювез в автомобиле стоит на пневмоподушке, которая избавит в дороге от тряски — она для рано родившихся малышей очень опасна.

Планируется, что реанимобиль будет выезжать на все случаи преждевременных родов в регионе. Специалисты окажут помощь на месте и безопасно перевезут маму и малыша в перинатальный центр. Доктора говорят, что благодаря этому удастся избежать последствий тяжелых заболеваний у недоношенных детей, сократить сроки их выхаживания в отделении реанимации. Соответственно, выписка наступит быстрее.