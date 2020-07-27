Ребенку-инвалиду в Липецкой области выделили дорогостоящий препарат только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Правобережного район г. Липецка по обращению отца двухлетнего ребенка-инвалида, страдающего редким генетическим заболеванием, провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан.

Установлено, что ребенок нуждается в приеме дорогостоящего лекарственного препарата стоимостью 7 млн рублей. Препарат был назначен ему консилиумом врачей по жизненным показаниям.

Однако в его приобретении за счет бюджетных средств законному представителю ребенка необоснованно отказали.

По данному факту прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием возложить на управление здравоохранения Липецкой области обязанность обеспечить ребенка жизненно необходимым лекарством в объеме, установленном в соответствии с медицинскими показаниями.

Решением суда требование прокурора удовлетворено в полном объеме. Судебное решение обращено к немедленному исполнению.

В настоящее время препарат закуплен и доставлен в аптечное учреждение по месту жительства ребенка, сообщает прокуратура Правобережного района г. Липецка.