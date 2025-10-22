Ребята из Добринского района поучаствовали во Всероссийской энергетической неделе и встретились с министром энергетики

Ребята из Добринского района Липецкой области приняли участие в мероприятии «Всероссийская энергетическая неделя», которое прошло в Москве. Об этом сообщает паблик районного отдела образования.

17 октября молодые активисты посетили выставку, где участвовали в увлекательных мастер-классах, узнали много нового о современных технологиях в энергетике и экологии. Они также смогли лично пообщаться с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и председателем правления движения «Первые» Артуром Валерьевичем Орловым. Это было важное событие для ребят, поскольку они получили уникальную возможность увидеть перспективы развития отрасли своими глазами и задать интересующие вопросы ведущим специалистам.

Поездка оказалась насыщенной и познавательной, оставив яркие впечатления и мотивацию двигаться в перёд.

