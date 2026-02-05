Реестр креативных индустрий Липецкой области откроет предпринимателям доступ к господдержке

Реестр креативных индустрий формируется в Липецкой области. Это должно стать важным шагом для развития творческого предпринимательства в регионе, поскольку даст возможность стать частью системной поддержки, сообщает министерство экономического развития Липецкой области.

Попадание в реестр — это не просто статус. Это прямой путь к мерам господдержки в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», таким как: льготные микрозаймы и поручительства Фонда поддержки МСП; бесплатные образовательные программы и консультации; полный спектр услуг Центра «Мой бизнес»; программы экспортной акселерации для выхода на международные рынки.

Заявку на вступление в реестр могут подать: самозанятые; юридические лица – государственные, муниципальные и частные (ООО, АО, ОБУ, МАУ, МАУК и др.); индивидуальные предприниматели. Их деятельность должна относиться к креативным индустриям (дизайн, архитектура, ИТ, медиа, музыка, театр, мода, реклама и другие творческие направления). Для этого нужно заполнить заявление на сайте минэкономразвития Липецкой области, подготовить согласие на обработку персональных данных, собрать пакет документов и направить материалы в минэкономразвития региона. Справки и консультации по телефонам: 8(4742)23-10-27, 8(4742)22-03-09.

«Сегодня в креативной сфере региона занято больше 2300 организаций и предпринимателей. Они могут развивать свое дело с помощью системной и надежной господдержкой», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.