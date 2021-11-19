Результаты выполнения Плана-графика мероприятий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, необходимых для реализации на территории Липецкой области норм Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в 2021 году были рассмотрены на совещании по вопросам реформирования контрольной (надзорной) деятельности в регионе, которое провел заместитель главы администрации области Сергей Курбатов.

В совещании приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 27 видов регионального государственного контроля (надзора) и 6 видов федерального государственного контроля (надзора) по переданным полномочиям.

В ходе работы Сергей Курбатов отметил необходимость принятия дополнительных мер организационного характера для обеспечения в исполнительных органах государственной власти области функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с требованиями Федерального закона 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Особое внимание на совещании уделялось вопросам, связанным с внедрением информационных систем в сфере контрольной (надзорной) деятельности в Липецкой области.

«Приоритет профилактики нарушений обязательных требований, внедрение цифровых технологий при организации государственного контроля (надзора) на территории области способствуют снижению административной нагрузки на бизнес и уровню коррупционных проявлений» – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.