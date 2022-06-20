Масштабный спортивный фестиваль «Липецкий триатлон. Зелёный остров, 113» пройдет в областном центре при поддержке Федерации триатлона России 27-28 августа. Соревнование включает в себя бег, плавание и велогонку. На Зелёном острове разместится стартовый городок, сцена, камеры хранения, зоны восстановления спортсменов, организуют развлекательную программу.

На масштабные соревнования ждут не только местных жителей, но и спортсменов из других городов. Организаторы подготовили два основных маршрута. 27 августа участники преодолеют спринт: 750 м плавания, 20 км – велогонки и 5 км бега. Также запланированы детские забеги на 500 метров и один километр, взрослый – на пять километров и забег безграничных возможностей.

28 августа станет днем состязания для более подготовленных спортсменов – триатлон на 113 километров. Организаторы предполагают как индивидуальное первенство, так и эстафету для команд. Трассы пройдут по центральным улицам города, набор высоты на одном круге составит 181 м. Ведущий Липецкого триатлона – Дмитрий Губерниев. Зарегистрироваться можно по по ссылке.

Глава региона Игорь Артамонов постоянно принимает участие в Липецком марафоне, соревнованиях по триатлону в составе эстафетной команды «IronStar». Он подчеркивает, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные события.

«Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей», — отмечает Игорь Артамонов.