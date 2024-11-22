Первая региональная научно-практическая конференция «Навигаторы детства – новая философия воспитания: Липецкая область» объединила около 100 ведущих специалистов по воспитанию, муниципальных координаторов проекта и учителей начальных классов, реализующих программу «Орлята России».

Участники конференции обсудили актуальные научно-практические методики работы, поделились успешным опытом взаимодействия с родителями, интеграции регионального компонента в программы и создании тематических пространств в школах. Они также рассмотрели успешные практики программы и разработали новые идеи для будущих занятий.

Организованная региональным ресурсным центром по реализации проекта «Навигаторы детства» и управлением образования и науки, конференция призвана обобщить и систематизировать педагогический опыт, накопленный за 2,5 года реализации проекта. Конференция стала не только площадкой для обмена знаниями, но и источником новых идей, подходов в воспитании детей.

Советники директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – это молодые специалисты с педагогическим образованием, который говорят с подрастающим поколением на одном языке, организуют его внеучебную деятельность: спортивные мероприятия, походы в театр, музей, общение. В школах Липецкой области работают 220 советников по воспитанию, 22 трудятся в учреждениях среднего профессионального образования.

«Сейчас школьникам в образовательных учреждениях помимо учебы предлагается большой выбор активностей. Но важно понимать, что часто детям нужно помогать самоопределиться с интересами, а также требуется поддержка их на первых этапах. Грамотные и специально обученные коммуникации с детьми взрослые наставники в этом деле очень нужны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.