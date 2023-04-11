Неделя финансовой грамотности прошла в регионе в рамках ежегодных Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи. С 3 по 9 апреля около 10 тысяч человек стали участниками очных мероприятий, более четырех тысяч школьников посмотрели «Онлайн-урок финансовой грамотности». Общий охват аудитории достиг 32 000 человек.

В рамках Недели финансовой грамотности проведено более 434 мероприятий, подобранных с учетом интересов аудитории. Среди них: квесты, лекции, встречи, тренинги, викторины, экоуроки, деловые игры, онлайн-уроки. Знаковыми событиями «Недели финансовой грамотности» стали: открытие сельского фестиваля «Экспедиция финансовой грамотности», открытие Ресурсного центра волонтеров финансового просвещения Липецкой области, чемпионат «Финансовый вектор», высадка финансовой аллеи, приуроченная к 100-летию контрольно-ревизионных органов Министерства финансов РФ.

За эту неделю участники познакомились с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнали о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудили с экспертами, как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых решений.

«Начинать знакомить с основами экономики и финансовой деятельности нужно как можно раньше – уже в начальной школе или даже в игровой форме в дошкольных учреждениях. Это поможет заложить задатки предпринимательской инициативы, а также подготовит к взрослой жизни, где с процессами, связанными с банковскими платежами, налогами и прочим, приходится сталкивать всем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Неделя финансовой грамотности проведена при поддержке ассоциации развития финансовой грамотности. Партнёрами стали 16 организаций, среди них управление финансов Липецкой области , Совет лидеров Липецкой области, региональный центр компетенций в сфере производительности труда, липецкое региональное отделение ООО «Деловая Россия», Отделение Банка России по Липецкой области.