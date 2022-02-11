Первый заместитель секретаря Липецкого регионального отделения партии Единая Россия, спикер Горсовета Александр Афанасьев высказал позицию. Он подчеркнул: «Генплан Липецка в этой редакции мы не примем!» А также добавил, что документ, предусматривающий развитие до 2042 года, необходимо направить на доработку.

«Депутаты «Единой России» работают на территориях, к ним поступает множество вопросов от жителей. Липчане обеспокоены решениями проектировщиков, и мы разделяем их тревоги. Поэтому будем настаивать на том, чтобы документ пересмотрели», – подчеркнул Александр Афанасьев.

В понедельник, 14 февраля, в городском Совете депутатов состоится встреча с представителями мэрии, проектировщиками и заказчиками Генплана, а также общественниками. В её рамках будут озвучены самые острые, волнующие липчан вопросы и определены пути их решения.