На 13 сессии облсовета депутаты утвердили список кандидатов на присуждение почетного знака Липецкой области «Слава Матери». Эта награда вручается в регионе с 2001 года. Ею награждают женщин, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.

Среди лауреатов этого года есть представительницы всех районов области. Их возраст от 35 до 75 лет. Вместе с почётным знаком женщины получат единовременную денежную премию. Её размер — 50 тысяч рублей.

Принято решение наградить почетным знаком «Слава матери»: