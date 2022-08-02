В регионе

Региональную награду «Слава Матери» получат 25 липчанок

2 часа назад
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На 13 сессии облсовета депутаты утвердили список кандидатов на присуждение почетного знака Липецкой области «Слава Матери». Эта награда вручается в регионе с 2001 года. Ею награждают женщин, которые родили и воспитали достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона.  

Среди лауреатов этого года есть представительницы всех районов области. Их возраст от 35 до 75 лет. Вместе с почётным знаком женщины получат единовременную денежную премию. Её размер — 50 тысяч рублей.

Принято решение наградить почетным знаком «Слава матери»:

  • Балашову Татьяну Анатольевну, 1963 года рождения, село Баловнево Данковского района;
  • Бородину Людмилу Ивановну, 1973 года рождения, село Боринское Липецкого района;
  • Дёшину Александру Николаевну, 1966 года рождения, село Свишни Долгоруковского района;
  • Еремееву Веру Викторовну, 1987 года рождения, город Грязи Грязинского района;
  • Жаднову Ольгу Викторовну, 1976 года рождения, город Липецк;
  • Жданову Надежду Васильевну, 1960 года рождения, город Елец;
  • Загвозкину Татьяну Васильевну, 1959 года рождения, село Березнеговатка Добринского района;
  • Закатилову Галину Викторовну, 1976 года рождения, село Воронец Елецкого района;
  • Киселеву Любовь Анатольевну, 1952 года рождения, село Доброе Добровского района;
  • Красильникову Татьяну Владимировну, 1954 года рождения, город Липецк;
  • Кузьмину Татьяну Дмитриевну, 1958 года рождения, село Урицкое Тербунского района;
  • Ландратову Раису Алексеевну, 1959 года рождения, село Суходол Краснинского района;
  • Лукину Татьяну Юрьевну, 1969 года рождения, город Липецк;
  • Никитину Галину Васильевну, 1947 года рождения, село Введенка Хлевенского района;
  • Новикову Елену Александровну, 1976 года рождения, город Задонск Задонского района;
  • Перову Любовь Ивановну, 1964 года рождения, село Новоуглянка Усманского района;
  • Рожневу Елену Сергеевну, 1968 года рождения, село Гатище Воловского района;
  • Свищеву Татьяну Александровну, 1987 года рождения, город Липецк;
  • Скоморохову Татьяну Александровну, 1978 года рождения, город Липецк;
  • Татьянину Валентину Николаевну, 1970 года рождения, село Юсово Чаплыгинского района;
  • Татьянину Наталью Николаевну, 1975 года рождения, село Становое Становлянского района;
  • Ташеву Екатерину Алексеевну, 1949 года рождения, село Пожарово Измалковского района;
  • Харькову Юлию Александровну, 1984 года рождения, город Елец;
  • Широкову Нину Петровну, 1984 года рождения, село Гагарино Лев- Толстовского района;
  • Шпак Екатерину Петровну, 1968 года рождения, село Мокрое Лебедянского района.

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