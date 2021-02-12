Обстановка на дорогах Липецкой области сегодня сильно осложнилась в связи с резким потеплением и начавшимся ледяным дождем. На борьбу с гололедицей на региональных трассах брошена вся возможная техника – около 160 единиц комбинированных дорожных машин, тракторов, грейдеров и погрузчиков.

Как сообщили в областном управлении дорог и транспорта, за сутки на проезжую часть высыпят около 4000 тонн песко-соляной смеси. Она превратит лед в снежную шугу, которую потом сметут с проезжей части. Сотрудники «Липецкдоравтоцентра» работают на дорогах в непрерывном режиме с полуночи.

На федеральных трассах М-4, Р-119 и А-133 также работают дорожные службы. Все поступающие в региональное управление дорог и транспорта и Дорожное агентство Липецкой области обращения по состоянию этих трасс оперативно передаются в соответствующие организации. По сообщению Федерального казенного учреждения «Управление автодороги Москва-Харьков», на трассах Орел-Тамбов и Липецк-Хлевное (А-133) сейчас в непрерывном режиме работают 40 единиц техники. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков (4862) 75-07-69.

По словам дорожников, к сожалению, на ликвидацию последствий ледяного дождя нужно время. Водителей просят проявлять максимальную осторожность, и, по возможности, отказаться от поездок, особенно на большие расстояния. Безопасность транспортного комплекса и дорожного хозяйства Липецкой области – одно из приоритетных направлений деятельности областных властей.

«Эти вопросы – в числе важнейших задач. Поэтому используются все возможности дорожных служб», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.