Всемерная помощь мобилизованным жителям и их семьями, в том числе по вопросам взаимодействия с банками, оказывается в Липецкой области по поручению губернатора региона Игоря Артамонова. Запросы рассматриваются разными ведомствами. Во всех крупнейших банках это направление работы находится на особом контроле руководства. Со сложными вопросами работают специалисты управления экономического развития Липецкой области, решая их в максимально короткие сроки.

Так, недавно в управление поступил запрос от жительницы региона, мужа которой призвали на военную службу в ходе частичной мобилизации. На супруга оформлен кредит. Семья решила оформить кредитные каникулы, обратилась в банк, но получила отказ из-за отсутствия доверенности. В течение суток сотрудники регионального управления экономического развития решили проблему, связавшись с ответственным банком.

Если вы мобилизованный или член семьи мобилизованного, и если после обращения в банк ваша проблема с картой или кредитными каникулами не решена, то нужно направить заявку с описанием своей проблемы через портал Госуслуг в разделе «Частичная мобилизация» — «Сообщить о проблеме». «Всем органам власти дополнительно поручено оказывать максимальное содействие семьям мобилизованных жителей Липецкой области в решении возникающих вопросов – от устройства ребенка в детский сад до оформления выплат», – подчеркнул Игорь Артамонов.