В управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области прошла рабочая встреча с представителями органов местного самоуправления, на которой обсуждалось установление публичного сервитута на земельные участки, то есть права ограниченного пользования чужими землями для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд населения – в основном, проведения света, газа или водопровода. Было отмечено, что изменилась процедура установления публичного сервитута через автомобильные дороги. Теперь уполномоченный орган обязан уведомить собственника дороги и получить его согласие на установление публичного сервитута. Данный вопрос является актуальным для муниципалитетов, в том числе и Липецка. В 2022 году администрацией города было принято 45 решений об установлении публичного сервитута, а в первый месяц 2023 года таких решений уже 35. В настоящее время на рассмотрении находятся около 400 ходатайств ресурсоснабжающих организаций. При рассмотрении их возникают сложности в применении законодательства.

Особое внимание на заседании было уделено вопросу приема-передачи полномочий по распоряжению землями и земельными участками, права на которые не разграничены. В настоящее время активно ведется работа по передаче архивных и судебных документов, наполнению информационной системы. Это поможет защитить права собственников и избежать финансовых проволочек при внесении платы за землю. Информацию уже предоставили большинство районов региона.

Дополнительно участники рассмотрели упрощение для граждан льготных категорий процедуры по предоставлению земельного участка бесплатно. У регионального управления имущественных и земельных отношений уже разработаны формы соответствующих заявлений. Их предложено использовать и органам местного самоуправления.

«Земля в Липецкой области является высоко востребованным ресурсом, поэтому важно установить право собственности и пользования на каждый ее сантиметр», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.