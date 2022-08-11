Законом от 2 августа 2022 года №133-ОЗ внесены изменения в Закон Липецкой области «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Предусматривается снижение налоговых ставок по УСН для организаций и ИП, являющихся правообладателями программ для ЭВМ или БД, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД или получивших документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области ИТ, в следующих размерах:

– с 6% до 1%, если объектом налогообложения являются доходы,

– с 15% до 5% процентов, если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы».

На 31 июля этого года в Липецкой области аккредитованы 75 ИТ-компаний. Сейчас порядок аккредитации ИТ-компаний меняется и будет размещен в сети Интернет здесь. Кроме того, липецкие разработчики зарегистрировали восемь программ в реестре отечественного ПО. Информацию по размещению ПО в реестре можно найти по ссылке https://reestr.digital.gov.ru/. «Развитие ИТ-отрасли является одной из ключевых задач для региона», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.

Также внесены поправки в закон «О налоге на имущество организаций в Липецкой области» (от 2 августа 2022 года №132-ОЗ). Законопроектом предусматривается снижение в два раза налоговой ставки налога на имущество организаций для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи. Эти меры поддержки обеспечены в рамках ускоренного развития информационных технологий в условиях санкций в регионе, сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области. Действие законов предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.