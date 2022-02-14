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В Липецкой области региональные торговые сети «ТД «Пролетарский» и «Хомяк» добровольно взяли на себя обязательства по ограничению наценок на социально-значимые продукты питания.

Ранее с аналогичной инициативой по предложению ФАС России выступили крупнейшие торговые сети страны.

Липецкое УФАС России совместно с областной администрацией провело совещание с крупными региональными торговыми сетями.

Территориальное управление службы рассказало о положительном опыте реализации федеральными ритейлерами инициатив по ограничению максимальных наценок на отдельные позиции ряда социально значимых продуктов питания.

Липецким торговым сетям предложили оценить свои возможности по присоединению к данной инициативе. При этом, они самостоятельно определяют торговые позиции, временной период, предельные размер наценки.

По итогам совещания региональные ритейлеры «ТД «Пролетарский» и «Хомяк» сообщили о готовности ограничить максимальный уровень наценок на ряд социально значимых продовольственных товаров, входящих в Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 15 тюля 2010 г. №530. Ограничения вводятся с 14 февраля 2022 года по 31 марта 2022 года.