Семинар «Социальная адаптация мигрантов» прошел в областном центре. В нём приняли участие представители областной администрации, национальных диаспор и землячеств, а также НКО и общественных организаций, которые работают в сфере национальных отношений стали участниками семинара. Он прошел в рамках реализации «Стратегии национальной политики Липецкой области» в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Участники семинара проанализировали состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровне в современной России. Они также обсудили практические подходы к организации мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Также спикерами семинара стали эксперты по межнациональным отношениям, в том числе, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Влаимир Зорин, профессор Липецкого педуниверситета, доктор исторических наук Нина Вашкау.

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко также принял участие в семинаре. Он подчеркнул, что необходимо уделять больше внимания и взаимодействия с общественными организациями, осуществляющими деятельность в сфере межнациональных отношений. «Искренние интерес к традициям разных национальностей и личное участие в решении проблем должны лечь в основу работы управления внутренней политики. Результаты контактной работы руководителей регионов и их специалистов будут отражаться в рейтинге муниципальных образований», – сказал Александр Рябченко.

На семинаре презентовали этнографический атлас народов Липецкой области – это проект регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».