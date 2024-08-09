Увеличены региональные единовременные выплаты добровольцам Липецкой области. Теперь сумма составляет 600 тысяч рублей. Такую инициативу губернатора Липецкой области Игоря Артамонова поддержали на внеочередной сессии в областном совете. Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении до 400 тысяч рублей федеральной единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Таким образом, добровольцы Липецкой области, заключившие контракт с 1-го августа с Министерством обороны, смогут получить суммарную разовую выплату в размере 1 миллиона рублей.

«Продолжаем набор бойцов в наши именные подразделения. Добровольцы получают не только выплаты, но и экипировку — рюкзаки со всем необходимым на первое время. Всегда находимся на связи с командованием подразделений, где служат липчане, и оперативно оказываем необходимую помощь», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробности о службе по контракту можно узнать по ссылке или по единому номеру 117. Пункт отбора на военную службу по контракту по Липецкой области расположен по адресу: Липецк, ул. Плеханова, 53а.