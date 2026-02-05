Региональные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об увеличении единовременных региональных выплат для тех, кто заключает контракт на военную службу. С 1 февраля 2026 года региональная выплата составит: 1 млн рублей – при заключении контракта с Министерством обороны; 1,5 млн рублей – при заключении контракта в войска беспилотных систем.

«К кандидатам в подразделения БПЛА предъявляются повышенные требования. Это высокая ответственность, специальная подготовка и работа с современными технологиями. Для добровольцев предусмотрен двухмесячный курс обучения управлению дронами различных типов. Отдельную задачу поставил всем муниципалитетам области — обеспечить дополнительную выплату не менее 600 тысяч рублей каждому, кто заключает контракт», – подчеркнул губернатор.

В итоге общий размер единовременных выплат в Липецкой области с учетом федеральных составит: 2,5 млн рублей – для контрактников подразделений БПЛА; 2 млн рублей – для контрактников других подразделений. Подробную информацию о заключении контракта можно получить на сайте контракт48.рф, по телефону 117 (добавочный 4) или в военных комиссариатах Липецкой области.