Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт в Липецке с 27 по 29 апреля. Соревнования состоятся в очном формате. Основной площадкой станет «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства». Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы чемпионата предусмотрено в очно-дистанционном формате.

К участию приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. Соревноваться будут по 30 компетенциям: «адаптивная физическая культура», «администрирование баз данных», «администрирование отеля», «бисероплетение», «веб-разработка (программирование)», «выпечка хлебобулочных изделий», «гончарное дело», «документационное обеспечение управления и архивоведение», «изобразительное искусство», «исполнительское искусство», «карвинг», «лозоплетение», «малярное дело», «массажист», «медицинской и социальный уход», «обработка текста», «парикмахерское искусство», «поварское дело», «предпринимательство», «психология», «резьба по дереву», «ремонт и обслуживание автомобилей», «ремонт обуви», «столярное дело», «туризм», «учитель начальных классов», «флористика», «фотограф-репортер», «швея», «юриспруденция».

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили Управление образования и науки Липецкой области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». Финал соревновательного сезона пройдёт в Москве.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Липецкой области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2018 года.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – наша важная задача. Мы должны предоставить всем без исключения жителям региона возможности для достижений и побед, получения необходимых навыков, улучшения качества жизни и активной социальной адаптации», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.